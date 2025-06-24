Росіяни вбили трьох людей у Сумському районі

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про обстріл росіянами Верхньосироватської громади у Сумському районі.

За словами посадовця, близько опівночі ворог спрямував ударні БПЛА на житловий сектор. Відбулися руйнування, люди опинилися під завалами, спалахнула пожежа.

Внаслідок ворожого військового злочину загинули троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Іншими жертвами стали чоловік та жінка, усі з різних сімей. Ще трьох людей дістали з-під завалів будинків, вони всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.