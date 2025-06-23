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​За тиждень прикордонники знищили 9 танків та 11 гармат загарбників

Також бійці ДПСУ знищили 9 артустановок російської армії.

​За тиждень прикордонники знищили 9 танків та 11 гармат загарбників
Українські прикордонники
Фото: Пресслужба ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 9 танків та 11 гармат загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 16 по 22 червня українські прикордонники знищили:

танки - 9

гармати – 11

артилерійські установки - 9

бойові броньовані машини – 10

БпЛА типу Shahed 136/131 – 31

склади БК та ПММ – 8

транспортні засоби та інженерна техніка - 219

комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 72

позиції та укриття ворога – 445

БпЛА тактичного рівня – 402

маломірні плавзасоби, мости та переправи - 4

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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