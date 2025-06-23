​За тиждень прикордонники знищили 9 танків та 11 гармат загарбників

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 9 танків та 11 гармат загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 16 по 22 червня українські прикордонники знищили:
танки - 9
гармати – 11
артилерійські установки - 9
бойові броньовані машини – 10
БпЛА типу Shahed 136/131 – 31
склади БК та ПММ – 8
транспортні засоби та інженерна техніка - 219
комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 72
позиції та укриття ворога – 445
БпЛА тактичного рівня – 402
маломірні плавзасоби, мости та переправи - 4