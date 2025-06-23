Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони спростувало фейк щодо збору даних про геолокацію користувачів через "Резерв+"

У Міноборони закликали користувачів не піддаватися на інформаційні провокації.

Міноборони спростувало фейк щодо збору даних про геолокацію користувачів через "Резерв+"
Фото: Міноборони

У Міноборони спростували інформацію про нібито збір застосунком "Резерв+" даних про геолокацію та цифрові дані користувачів.

Про це повідомляє Міноборони.

"Відучора в мережі поширюється дезінформація про нібито збір даних застосунком «Резерв+» — зокрема геолокації та цифрових даних користувачів. Її мета — посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви щодо роботи державних застосунків і завадити мобілізаційному процесу в Україні", — ідеться у повідомленні.

У звʼязку з цим Міноборони наголошує, що "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок — це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях.

"На жодному з опублікованих у мережі скріншотах немає доказів, що йдеться саме про «Резерв+». Наведений фрагмент Java-коду не пов’язаний із цим застосунком і є типовим, він може використовуватись у будь-яких інших продуктах. Крім того, "Резерв+" не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються у публікаціях", — додали в Міноборони.

"Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також із окремими даними з реєстру Оберіг. Усі процеси — прозорі, а система пройшла необхідні перевірки згідно з вимогами чинного законодавства у сфері технічного захисту інформації та стандартів з інформаційної безпеки.

В Міноборони закликали користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies