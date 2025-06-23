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До експлуатації у Силах оборони допустили роботизований комплекс "DODGER"

Ця техніка може доставляти чверть тонни корисного навантаження. 

До експлуатації у Силах оборони допустили роботизований комплекс "DODGER"
роботизований комплекс "DODGER"
Фото: Міноборони/надане виробником

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER". 

Про це повідомили у оборонному відомстві. 

У міністерстві повідомили, що, виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним. 

"Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.

Попри компактні розміри та невисокий силует, "DODGER" може доставляти чверть тонни корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.

  • Нещодавно Міноборони допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Termit".
  • Раніше ЗСУ отримали роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.
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