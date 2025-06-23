До експлуатації у Силах оборони допустили роботизований комплекс "DODGER"

Ця техніка може доставляти чверть тонни корисного навантаження.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".

Про це повідомили у оборонному відомстві.

У міністерстві повідомили, що, виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним.

"Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.

Попри компактні розміри та невисокий силует, "DODGER" може доставляти чверть тонни корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.