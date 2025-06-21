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Україна вперше обійшла Росію у товарообігу з Німеччиною

Торговельні відносини між країнами розвиваються не лише на міждержавному рівні, а й через міжрегіональні та міжмуніципальні партнерства.

Україна вперше обійшла Росію у товарообігу з Німеччиною
Аеропорт Ляйпцигу
Фото: EPA/UPG

Торік обсяг товарообігу між Україною та Німеччиною вперше перевищив рівень торгівлі ФРН із Росією. 

Про це повідомив радник з економічних питань Посольства України у ФРН Віталій Іващук під час онлайн-дискусії «Як російське вторгнення змінило економічні відносини України та Німеччини?», передає «Укрінформ».

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«Посольство, проаналізувавши дані німецької статистики - інституції, яка називається Destatis, - щодо торгівлі Німеччини з Україною, констатує: у 2024-му вперше з 1992 року, відколи після розпаду СРСР ведеться окрема статистика для України й Росії, наша країна випередила державу-агресора як торговий партнер ФРН», - розповів Іващук.

За його словами, торговельні відносини між країнами розвиваються не лише на міждержавному рівні, а й через міжрегіональні та міжмуніципальні партнерства.

Серед пріоритетних галузей двосторонньої співпраці дипломат назвав сферу відновлення України, енергетику, ІТ, цифровізацію та оборонно-промисловий комплекс. «У першому півріччі цього року ми фіксуємо значне збільшення участі українських ІТ-компаній у профільних заходах у Німеччині. Іде бурхливий розвиток як по лінії міжнародних контактів, так і у форматі B2B», — додав Іващук.

Також він нагадав, що у липні в Римі відбудеться чергова Міжнародна конференція з питань відновлення України, і висловив сподівання, що Німеччина буде її активним учасником.
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