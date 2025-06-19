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В Україну прибула президентка Європейського центрального банку

Лагард провела зустріч із Зеленським, ішлося про заморожені російські активи.

В Україну прибула президентка Європейського центрального банку
Володимир Зеленський і Крістін Лагард
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. 

Президент подякував Лагард за приїзд в Україну і бюджетну підтримку. 

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На зустрічі обговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію. 

«Подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від «Великої сімки» на суму 50 млрд дол. цього року. Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою», - додав Зеленський.

Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку ЄЦБ і відзначила роботу Національного банку України.

  • Речник Європейської комісії Маркус Ламмерт того ж дня повідомив, що Європейський Союз планує зберігати замороженими 210 мільярдів євро російських активів на своїй території щонайменше до кінця 2025 року.
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