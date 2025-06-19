Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Президент подякував Лагард за приїзд в Україну і бюджетну підтримку.

На зустрічі обговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію.

«Подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від «Великої сімки» на суму 50 млрд дол. цього року. Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою», - додав Зеленський.

Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку ЄЦБ і відзначила роботу Національного банку України.