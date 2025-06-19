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Невдовзі повідомити про початок і завершення будівництва можна буде через застосунок Дія

Уряд ухвалив відповідну постанову.

Невдовзі повідомити про початок і завершення будівництва можна буде через застосунок Дія
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Невдовзі повідомити про початок і завершення будівництва можна буде через застосунок Дія, повідомляє урядовий портал. 

Зазначається, що це ще один крок до прозорості та оптимізації сфери містобудування й будівництва.

У застосунку Дія процедура спрощена. Власники приватних будинків зможуть скористатися двома послугами:

  • повідомити про початок будівельних робіт;
  • надіслати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

Повідомлення та декларацію надаватимуть для об’єктів на підставі будівельного паспорта: житлові будинки до 500 кв м до 2 поверхів і господарські споруди на ділянці – гараж, сарай, літня кухня тощо. 

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Крім того, застосунок Дія надсилатиме push-сповіщення про статус заяв про отримання будівельних послуг у смартфоні, навіть якщо подали документи офлайн через ЦНАП. Повідомлення приходитимуть після відправки документів до ЄДЕССБ. Також ви отримаєте повідомлення про результати їх розгляду. У разі автоматичної реєстрації документів ви знатимете про це одразу, а не чекатимете кілька днів.

Зазначається, що послуги в застосунку вже скоро запрацюють – стежте за оновленнями.

Цифровізація будівельних послуг реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства цифрової трансформації України за підтримки проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» – UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проекту – Фонд Східна Європа.
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