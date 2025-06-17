Міненерго: зареєстровано зміни до Статуту “Укренерго”, які посилюють роль держави в ухваленні стратегічних рішень

Посилення ролі держави стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм та призначенні голови правління “Укренерго”.

Міністерство енергетики повідомило, що зареєстровано зміни до Статуту Національної енергетичної компанії «Укренерго», які посилюють роль держави в ухваленні стратегічних рішень.

Зазначається, що у процесі підготовки нової редакції Статуту Міністерство енергетики керувалося тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення товариства у зміцненні енергетичної безпеки України.

Міненерго висловило вдячність міжнародним партнерам за підтримку позиції Міністерства щодо юридичного посилення ролі держави в ухваленні важливих стратегічних рішень, йдеться у заяві.

Зокрема, посилення ролі держави стосується:

обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років,

затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії

призначенні Голови Правління Товариства.

В оновленому Статуті також визначено обовʼязок Наглядової Ради (НР) провести конкурсний відбір Голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього Голови. Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дозволить Наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК “Укренерго” та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, Міненерго 19 травня змінило статути ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати щонайменше чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який є найбільшим кредитором "Укренерго", надіслав компанії та Міністерству фінансів лист від 6 червня, у якому зазначив про нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх. Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголосив на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

Окрім того, банк надіслав лист на Галущенка, в якому рекомендує повністю виключити зі статутів НЕК "Укренерго" та інших підприємств держсектору норму про кваліфіковану більшість голосів.

Як зазначив член енергокомітету Верховної Ради Максим Хлапук, наразі загальна сума кредитних коштів за угодами між "Укренерго" та ЄБРР, а також Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) складає EUR 1,22 млрд, з них невибраними залишаються EUR 215,5 млн, а з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) – $509,74 млн, з яких невибрані – $54,87 млн.

Окрім того, за двома грантовими угодами між Україною та МБРР на EUR 37,7 млн та $200 млн невибраними залишаються відповідно EUR 18,9 млн та $134,5 млн.