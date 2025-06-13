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Україна отримала від Євросоюзу ще 1 мільярд євро за рахунок активів РФ

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. 

Україна отримала від Євросоюзу ще 1 мільярд євро за рахунок активів РФ
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 млрд євро за рахунок російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA

"Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - зазначив Шмигаль. 

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання заморожених активів РФ.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", - написав Шмигаль у Telegram.

  • ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
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