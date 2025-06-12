ЄС визнав еквівалентність насіння з України та Молдови для виходу на європейський ринок

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС визнав еквівалентність насіння з України та Молдови для виходу на європейський ринок

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам експортувати насіння до ЄС, а європейським компаніям — розширити напрями виробництва.

ЄС визнав еквівалентність насіння з України та Молдови для виходу на європейський ринок
соняшники
Фото: pixabay

12 червня Рада ЄС ухвалила рішення про визнання еквівалентності польових інспекцій та стандартів насінництва в Україні та Республіці Молдова до вимог Євросоюзу.

Як ідеться на сайті Ради, насіння буряка, соняшника, ріпака та сої, вироблене та сертифіковане в Україні, а також насіння кормових культур із Молдови відповідає стандартам ЄС і його можна постачати на європейський ринок.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Еквівалентність» означає, що національні процедури двох країн гарантують таку ж якість та контроль характеристик, сертифікації, маркування та пакування насіння, як і вимоги, що застосовуються в самому ЄС.

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам експортувати насіння до ЄС, а європейським компаніям — розширити напрями виробництва. Крім того, воно сприятиме безперебійному постачанню високоякісного насіння в межах Євросоюзу.

Рішення вносить технічні зміни до постанови Ради 2003/17/EC, яка регламентує надання третім країнам статусу еквівалентності щодо виробництва насіння. Документ набуде чинності через 20 днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Україна перебуває у списку країн із визнаною еквівалентністю для насіння зернових із 2020 року. У 2022-2023 роках українська сторона звернулася до Єврокомісії щодо розширення цього переліку на інші культури — буряк, соняшник, ріпак і сою.

Країни, які подають запит на еквівалентність, мають акредитувати свої лабораторії в Міжнародній асоціації з тестування насіння, що забезпечує додаткову гарантію якості та відповідності стандартам ЄС.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies