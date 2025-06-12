ЄС визнав еквівалентність насіння з України та Молдови для виходу на європейський ринок

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам експортувати насіння до ЄС, а європейським компаніям — розширити напрями виробництва.

12 червня Рада ЄС ухвалила рішення про визнання еквівалентності польових інспекцій та стандартів насінництва в Україні та Республіці Молдова до вимог Євросоюзу.

Як ідеться на сайті Ради, насіння буряка, соняшника, ріпака та сої, вироблене та сертифіковане в Україні, а також насіння кормових культур із Молдови відповідає стандартам ЄС і його можна постачати на європейський ринок.

«Еквівалентність» означає, що національні процедури двох країн гарантують таку ж якість та контроль характеристик, сертифікації, маркування та пакування насіння, як і вимоги, що застосовуються в самому ЄС.

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам експортувати насіння до ЄС, а європейським компаніям — розширити напрями виробництва. Крім того, воно сприятиме безперебійному постачанню високоякісного насіння в межах Євросоюзу.

Рішення вносить технічні зміни до постанови Ради 2003/17/EC, яка регламентує надання третім країнам статусу еквівалентності щодо виробництва насіння. Документ набуде чинності через 20 днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Україна перебуває у списку країн із визнаною еквівалентністю для насіння зернових із 2020 року. У 2022-2023 роках українська сторона звернулася до Єврокомісії щодо розширення цього переліку на інші культури — буряк, соняшник, ріпак і сою.

Країни, які подають запит на еквівалентність, мають акредитувати свої лабораторії в Міжнародній асоціації з тестування насіння, що забезпечує додаткову гарантію якості та відповідності стандартам ЄС.