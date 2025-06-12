Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями.

НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Обережно, фішинг! Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України.

“Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями! Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua”, – наголосив регулятор.