НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку. 

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку

Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями.

НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку
Фото: НБУ

НБУ попередив про фішингові листи нібито від Нацбанку. 

Про це повідомляє пресслужба регулятора. 

“Обережно, фішинг! Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла”, – йдеться в повідомленні.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Зазначається, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України.

“Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями! Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua”, – наголосив регулятор.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies