Він буде працювати на "Дія.Бізнес". Зокрема там малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки.

Уряд вирішив створити Онлайн-кабінет підприємця.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Сьогодні приймаємо рішення про створення Онлайн кабінету підприємця, який буде працювати на “Дія.Бізнес”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки й таким чином за допомоги держави розширити власну справу.

“Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату”, – зазначив Шмигаль.

Також він зазначив, що програма "Зроблено в Україні" працює. Відкриваються нові індустріальні парки. Видаються пільгові кредити та безповоротні гранти. Уряд проводить масштабну дерегуляцію та діджиталізацію, аби зменшити бюрократію та спростити умови ведення бізнесу.