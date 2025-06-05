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Рада ЄС продовжила пільговий режим для імпорту української сталі та заліза

При цьому Єврокомісія зберігає за собою право тимчасово зупинити дію регламенту щодо окремих товарів терміном до 12 місяців.

Рада ЄС продовжила пільговий режим для імпорту української сталі та заліза
Рада ЄС
Фото: ukrinform.ua

Рада Європейського Союзу 5 червня продовжила пільговий режим для імпорту української сталі та заліза.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Регламент набере чинності 6 червня та діятиме протягом трьох років.

«Метою є пом’якшення труднощів, з якими стикаються українські виробники та експортери внаслідок війни», — йдеться в заяві Ради ЄС.

З 2018 року ЄС застосовує захисні заходи щодо окремих видів імпорту заліза та сталі, щоб захистити європейських виробників від надлишкової світової пропозиції. Україна була звільнена від цих обмежень на знак підтримки.

Водночас Єврокомісія зберігає за собою право тимчасово зупинити дію регламенту щодо окремих товарів терміном до 12 місяців. Це може статися, якщо обсяги імпорту з України суттєво зростуть і завдадуть шкоди виробникам у ЄС.

У Брюсселі нагадали, що через війну Україна втратила частину сталеливарних потужностей через окупацію та руйнування. У своїх висновках від 27 жовтня та 15 грудня 2023 року, а також 19 грудня 2024 року Європейська рада підтвердила намір і надалі надавати політичну та економічну підтримку Україні «стільки, скільки буде потрібно».

  • Із 6 червня після завершення автономних тргівельних заходів умови доступу українських товарів на ринок ЄС залишаться без змін, а перехід на нові правила відбудеться влітку 2025 року.
  • У ЄС вже підтвердили, що з 6 червня повертаються до квотування: на період до кінця 2025 року квоти становитимуть 7/12 від річної норми за Угодою про асоціацію. Зокрема, на 2025 рік встановлено квоти на експорт цукру — 107,2 тис. тонн, м’яса птиці — 57,1 тис. тонн.
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