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Президент підписав закон про знижку 50% на "автоцивілку" для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну

Знижка діє із з 1 січня 2025 року на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Президент підписав закон про знижку 50% на "автоцивілку" для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну
Фото: pixabay

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4369-IX, у якому йдеться про застосування знижки 50% на поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну. 

Про це пише пресслужба Верховної Ради. 

Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня 2025 року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

  • авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт
  • керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку
  • авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.

У пояснювальній запусці закону йдеться, що фактично страховий поліс для цих категорій буде коштувати 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету. Також до 30 червня діятиме перехідний період, протягом якого наявність внутрішнього договору страхування для зазначених категорій осіб не є обов’язковою.

А у випадках відсутності договору ОСЦПВ для зазначених категорій, шкода, завдана ними до 30 червня 2025 , підлягає компенсації за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
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