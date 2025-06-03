Як людині, що зазнала поранень під час війни, оформити статус інвалідності — пояснюють у МОЗ

Оцінювання повсякденного функціонування визначення причини інвалідності для цивільних осіб, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок дії вибухових речовин, боєприпасів або військового озброєння, відбувається на підставі поданих документів.

Для таких випадків передбачено дві можливі причини інвалідності.

Все залежить від наданого підтвердження: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань або рішення Міжвідомчої комісії, яка функціонує при Міністерстві у справах ветеранів України, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я.

Вибір причини залежить від документів, які надає людина:

у разі надання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР);

у разі наявності рішення Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України.

Якщо є витяг з ЄРДР

У разі, якщо людина надає витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, експертна команда встановлює таку причину інвалідності: «поранення чи інше ушкодження здоров’я, одержані від вибухонебезпечних предметів (на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань)».

Після встановлення такої причини інвалідності людина має право звернутися до органів соціального захисту населення для отримання компенсацій відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України № 1020.

Якщо є рішення Міжвідомчої комісії

У разі надання рішення Міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання ушкоджень здоров’я, експертна команда встановлює причину інвалідності в системі: «поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання або інші ушкодження здоров’я, одержані під час антитерористичної операції або заходів проти військової агресії Російської Федерації проти України».

Порядок дій для цивільної людини, яка постраждала від вибухонебезпечних предметів:

експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування та встановлює інвалідність — відповідно до поданих медичних документів;

якщо при цьому людина подає витяг з ЄРДР, експертна команда встановлює таку причину інвалідності: «поранення чи інше ушкодження здоров’я, одержані від вибухонебезпечних предметів (на підставі витягу з ЄРДР)» ;

після цього людина має право звернутися до Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України для отримання статусу «особа з інвалідністю внаслідок війни» — відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».;

після отримання рішення Міжвідомчої комісії, людина повторно звертається до експертної команди для перегляду причини інвалідності;

експертна команда може змінити причину інвалідності на: «поранення чи інші ушкодження здоров’я, одержані під час антитерористичної операції або заходів проти військової агресії Російської Федерації проти України» — на підставі рішення Міжвідомчої комісії.

Після того як людина отримала рішення Міжвідомчої комісії та експертна команда змінила причину інвалідності, вона набуває статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це дає право на пільги, гарантії та виплати, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».