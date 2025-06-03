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​У Запоріжжі викрили лікарів-хірургів, які привласнювали кошти на лікування поранених військових

Завідувач відділення та двоє його підлеглих вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я. 

​У Запоріжжі викрили лікарів-хірургів, які привласнювали кошти на лікування поранених військових
Фото: Нацполіція

У Запоріжжі викрили завідувача хірургічного відділення та двох підпорядкованих йому лікарів, які вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я про нібито лікування понад 1200 поранених військових. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

"Використовуючи особисті облікові записи у медичній інформаційній системі, спільники внесли до електронної системи охорони здоров’я понад 2 тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 військовослужбовців, які доставлялись до лікарні з пораненнями. Кіберполіцейських виявили неспівпадіння дат проведення медичних процедур з датами фактичної доставки військовослужбовців до лікарні. Такі дії призвели до надходження коштів на рахунок лікарні. Спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров’я перевищують 430 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 

Їм загрожує позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії. Можлива додаткова правова кваліфікація. 

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