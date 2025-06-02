У США висловили недовіру вакцинам на основі мРНК: чи призведе це до поширення захворювань

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США розірвало контракт з фармацевтичною компанією Moderna на розробку вакцини проти пташиного грипу на основі мРНК.

На думку відомства, “технологія мРНК залишається недостатньо перевіреною».

Генеральний директор Pfizer висловився на захист конкурентів, повідомляє CNN.

«МРНК, ймовірно, є найбільш використовуваною вакциною в історії людства», – заявив генеральний директор Pfizer доктор Альберт Бурла, зазначивши, що лише його компанія ввела близько 1,5 мільярда доз вакцини мРНК проти Covid-19 у всьому світі, не враховуючи доз від Moderna.

«Тож вона надзвичайно добре перевірена», - додав він.

Як пояснюють на Національному порталі імунізації України, на відміну від “традиційних” вакцин на основі ослаблених або інактивованих цілісних вірусів, у вакцині на основі нуклеїнових кислот (мРНК) використовується «інструкція» (ділянка генетичної структури, що містить програму для вироблення специфічних білків), а не цілісний мікроорганізм або його фрагмент.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США ( HHS) заявило, що скасовує щонайменше 590 мільйонів доларів федерального фінансування, яке попередня адміністрація надала компанії Moderna для використання її технології мРНК для розробки вакцин проти пандемічного грипу, зокрема проти вірусів пташиного грипу H5.

Штам H5N1 заразив щонайменше 70 людей і вбив одну людину в США з минулого року.

«Ми дійшли висновку, що подальші інвестиції у вакцину Moderna на основі мРНК H5N1 не є науково чи етично виправданими», – сказав речник HHS. У відомстві додали, що технологія мРНК залишається недостатньо перевіреною, і вони не збираються “витрачати гроші платників податків, повторюючи помилки попередньої адміністрації, яка приховувала від громадськості законні побоювання щодо безпеки».

Альберт Бурла каже, що дії влади можуть призвести до того, що знизиться рівень вакцинації і повернуться хвороби.

США вже переживають один з найбільших спалахів кору з моменту оголошення про ліквідацію цієї хвороби в цій країні у 2000 році. Також зросли показники кашлюку.

У 2023 році вчені, що розробили технологію, на базі якої було створено мРНК-вакцини проти коронавірусної хвороби, отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини.

Завдяки вакцинам на платформі мРНК мільйони людей в усьому світі змогли отримати захист від тяжкого перебігу COVID-19. Наразі мРНК технології планують використати для захисту проти інших хвороб включно з онкозахворюваннями.

Нагадаємо,міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший відомий як противник вакцинації. Він вважає, що це особистий вибір кожного. Однак післятого, як в США від кору померла дитина, він заявив, що вакцинація — це найкращий захист. Також ми писали про те, чому призначенню Кеннеді-молодшого на посаду раділи прибічники “народної медицини”.