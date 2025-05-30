Що чекає на маленькі лікарні у громадах: Гусак розповіла про три напрямки розвитку

Маленькі лікарні у громадах можуть розвивати три напрямки, зокрема реабілітацію та сестринський догляд.

Також вони можуть укладати договори з НСЗУ по певних напрямках.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

У МОЗ і НСЗУ часто наголошують, що надавати допомогу пацієнтам зі складними захворюваннями треба у великих медичних центрах, де є обладнання та фахові лікарі.

Маленькі загальні лікарні, за словами Наталії Гусак, можуть зосередитися на кількох напрямках.

Перше, вони і далі можуть продовжувати укладати контракти з НСЗУ за тими пакетами, де вони відповідають вимогам.

Друге — розвивати послуги з амбулаторної реабілітації.

“Це історія про те, що в цивільне життя повернеться велика кількість захисників і захисниць. Багато з них прийдуть з травмою і потребуватимуть реабілітації впродовж життя. Закордонний досвід показує, що для них важливо отримати реабілітацію саме в громадах”, - каже Гусак.

Третє — розвивати сестринський догляд.

За словами Гусак, для нашої системи охорони здоров'я ця послуга поки що нестандартизована. Однак наявні передумови для її створення.

“Ми маємо населення, що старіє. Ми маємо певну збільшену кількість одиноких людей похилого віку, через те що, на жаль, їхні сини гинуть на війні, або їхні діти можуть бути за кордоном”, - каже голова НСЗУ.