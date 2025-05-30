«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
ГоловнаЗдоров'я

Що чекає на маленькі лікарні у громадах: Гусак розповіла про три напрямки розвитку

Маленькі лікарні у громадах можуть розвивати три напрямки, зокрема реабілітацію та сестринський догляд.

Що чекає на маленькі лікарні у громадах: Гусак розповіла про три напрямки розвитку
Прийом у сімейного лікаря
Фото: thepage.uа

Також вони можуть укладати договори з НСЗУ по певних напрямках.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

У МОЗ і НСЗУ часто наголошують, що надавати допомогу пацієнтам зі складними захворюваннями треба у великих медичних центрах, де є обладнання та фахові лікарі.

Маленькі загальні лікарні, за словами Наталії Гусак, можуть зосередитися на кількох напрямках.

Перше, вони і далі можуть продовжувати укладати контракти з НСЗУ за тими пакетами, де вони відповідають вимогам.

Друге — розвивати послуги з амбулаторної реабілітації.

“Це історія про те, що в цивільне життя повернеться велика кількість захисників і захисниць. Багато з них прийдуть з травмою і потребуватимуть реабілітації впродовж життя. Закордонний досвід показує, що для них важливо отримати реабілітацію саме в громадах”, - каже Гусак.

Третє — розвивати сестринський догляд.

За словами Гусак, для нашої системи охорони здоров'я ця послуга поки що нестандартизована. Однак наявні передумови для її створення.

“Ми маємо населення, що старіє. Ми маємо певну збільшену кількість одиноких людей похилого віку, через те що, на жаль, їхні сини гинуть на війні, або їхні діти можуть бути за кордоном”, - каже голова НСЗУ.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies