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США скасували 700 мільйонів доларів фінансування для розробки вакцини від пташиного грипу

Компанія Moderna втратила державне замовлення.

США скасували 700 мільйонів доларів фінансування для розробки вакцини від пташиного грипу
Фото: EPA/UPG

Американська компанія Moderna, відома розробкою однієї з вакцин проти коронавірусу під час пандемії, залишилися без обіцяних 700 мільйонів доларів від уряду США на розробку профілактичних засобів від пташиного грипу.

Як пише Reuters, адміністрація Дональда Трампа скасувала контракт, який було підписано з біотехнологічною корпорацією у січні, ще за президентства Джо Байдена

У США було зафіксовано 70 випадків зараження людей пташиним грипом за останній рік. Експерти стверджують, що вакцина Moderna, на заключний етап розробки якої мали піти державні кошти, стала б одним із найбільш ефективних та швидких засобів приборкання хвороби в разі неконтрольованого спалаху. 

Призначений Трампом очільник міністерства охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший є відомим антиваксером, який неодноразово поширював публічно конспірологічні вигадки щодо вакцин.

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