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16 тисяч з людини: на Закарпатті травматолог заробляв на ухилянтах

На Закарпатті СБУ затримала завідувача травматологічного відділення однієї з районних лікарень, який входив до складу військово-лікарської комісії.

16 тисяч з людини: на Закарпатті травматолог заробляв на ухилянтах
Фото: СБУ

За гроші він організовував фіктивне стаціонарне «лікування» для тих, хто хотів уникнути мобілізації.

Про це повідомили в управлінні СБУ Закарпатської області.

Під час перебування таких «пацієнтів» у медзакладі оформлювалися історії хвороби з вигаданими діагнозами.

На підставі сфальсифікованих медичних документів ухилянтам видавали висновки про непридатність до військової служби або довідки, що надають право на відстрочку.

Правоохоронці затримали лікаря «на гарячому» — під час отримання частини хабаря за оформлення медичних документів.

У ході обшуків вилучено медичну документацію, грошові кошти в різних валютах, а також інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ також затримала посадовця однієї з лікарень, який заробляв на ухилянтах

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