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Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол

У медичних закладах, в яких нормально працює попередній запис до лікаря, в коридорах порожньо.

Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Черга у медзакладі
Фото: nashkray.org

Жива черга до лікарів залишилася у поодиноких віддалених громадах та у Києві.

Про це заявив співзасновник Харківської експертної групи підтримки медреформи Михайло Довгопол в інтерв'ю проєкту LB.ua “Боляче”.

“Я багато займаюсь клієнтським сервісом в медзакладах. Починав з системи, ще коли попередній запис”: Та про що ви кажете? Наші люди не звикли до цього. Вони все одно будуть приходити і сидіти в черзі». Куди б ми не приїздили, картина була така сама: кілометрові черги, когось без черги проводять.”, - каже Довгопол.

“Київська медицина – не взірець для країни. Впевнений, якщо ви підете до меддиректора або до директора цієї лікарні, він вам наведе тисячу аргументів, чому попередній запис неможливий, «тому що люди звикли», «тому що вони і так приходять» і таке інше”, - каже експерт.

За словами Довгопола, через неналагоджену систему попереднього запису страждає перед усім пацієнт.

“Коли тобі потрібно потрапити навіть за маленьким до лікаря, потрібно планувати півдня, щоб прийти заздалегідь, посидіти там і так далі. Так можуть страждати пацієнти через управлінську нездатність керувати. Тому що насправді це питання трьох-чотирьох місяців і політичної волі плюс знання процесів, щоб перевести заклад з одних рейок на інші”, - каже він.

Повністю розмову читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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