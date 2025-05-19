Понад 31 млн українців уклали декларації з сімейними лікарями

За даними Електронної системи охорони здоров'я понад 31 млн українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини.

Цьогоріч понад 2,5 тис. закладів мають договір із НСЗУ на надання послуг первинної медичної допомоги.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Загалом фахівцям первинної медичної допомоги подано близько 25 тис. декларацій.

У НСЗУ нагадують, за Програмою медичних гарантій медичну допомогу в сімейного лікаря українці отримують безоплатно. Зокрема: консультацію, базові обстеження, щеплення, е-рецепти на “Доступні ліки” та направлення до вузьких спеціалістів.

У 2025 році у пакет первинної медичної допомоги також інтегровано послугу з підтримки ментального здоров’я та як додаткову послугу — супровід та лікування туберкульозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують.