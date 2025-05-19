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Понад 31 млн українців уклали декларації з сімейними лікарями

За даними Електронної системи охорони здоров'я понад 31 млн українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини.

Понад 31 млн українців уклали декларації з сімейними лікарями
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Цьогоріч понад 2,5 тис. закладів мають договір із НСЗУ на надання послуг первинної медичної допомоги.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Загалом фахівцям первинної медичної допомоги подано близько 25 тис. декларацій.

У НСЗУ нагадують, за Програмою медичних гарантій медичну допомогу в сімейного лікаря українці отримують безоплатно. Зокрема: консультацію, базові обстеження, щеплення, е-рецепти на “Доступні ліки” та направлення до вузьких спеціалістів.

У 2025 році у пакет первинної медичної допомоги також інтегровано послугу з підтримки ментального здоров’я та як додаткову послугу — супровід та лікування туберкульозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують.

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