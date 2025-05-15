Як довгий робочий день впливає на мозок - дослідження

Тривалий робочий день може змінити структуру мозку, зокрема тих його областей, які пов'язані з емоційною регуляцією та виконавчою функцією.

Йдеться про робочу пам'ять та здатність вирішення проблем.

Про це свідчать результати попереднього дослідження, опублікованого в Occupational & Environmental Medicine, повідомляє Medical Xpress.

Перевтома може викликати нейроадаптивні зміни, які своєю чергою можуть вплинути на когнітивне та емоційне здоров'я, кажуть дослідники. Тривалий робочий день пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, метаболічних розладів та проблем психічного здоров'я.

Міжнародна організація праці (МОП) оцінює, що перевтома щороку вбиває понад 800 тис. людей. Хоча поведінкові та психологічні наслідки перевтоми досить добре вивчені, основні неврологічні механізми та анатомічні зміни ще ні. Щоб дослідити це далі, дослідники застосували аналіз структурного об'єму мозку, аби порівняти вплив перевтоми на певні його області мозку. Учасниками дослідження стали медичні працівники, які регулярно працюють 52 або більше годин на тиждень. Більшість із них були клініцистами: 32 працювали понаднормово протягом тижня (28%); 78 працювали стандартно.

Порівняльний аналіз результатів показав, що у людей, які працювали 52 або більше годин на тиждень, спостерігалися значні зміни в ділянках мозку, пов'язаних з виконавчою функцією та емоційною регуляцією, на відміну від учасників, які працювали стандартні години щотижня. Наприклад, аналіз виявив 19% збільшення об'єму середньої лобової звивини серед тих, хто працював довго, порівняно з тими, хто працював стандартні години. Ця частина мозку відіграє важливу роль у різних когнітивних функціях, зокрема у лобовій частці. Вона відповідає за увагу, робочу пам'ять та обробку інформації, пов'язаної з мовою.

Дослідження продемонструвало пікове збільшення в 17 ділянках мозку, зокрема у верхній лобовій звивині, яка відповідає за увагу, планування та ухвалення рішень, а також в острівцевій частці. Острівцева частка бере участь в контролі моторної діяльності і формуванні емоцій.

«Зміни об'єму мозку можуть забезпечити біологічну основу для когнітивних та емоційних проблем, про які часто повідомляють у перевтомлених людей. Результати підкреслюють важливість вирішення проблеми перевтоми, професійного здоров'я та пом'якшення політики компаній щодо надмірного робочого часу», - кажуть дослідники.