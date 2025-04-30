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Часте користування мобільним телефоном призводить до болю в шиї — дослідження

Постійне використання мобільних телефонів та сидіння протягом 6 годин збільшує ймовірність болю в шиї на понад 80%.

Часте користування мобільним телефоном призводить до болю в шиї — дослідження
Родина залипає в гаджети
Фото: Freepik

Дослідники висунули гіпотезу, що широке використання електронних пристроїв призводить до формування сидячого способу життя і як наслідок до болю у шиї та спині.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з систематичним оглядом досліджень, опублікованим у журналі BMC Public Health, сидяча робота понад шість годин на день значно збільшила ризик болю в шиї.

Автори огляду розглянули дані 25 досліджень, в яких взяли участь понад 43 тис. учасників з 13 країн. Вони визначили сидячий спосіб життя як сидіння під час неспання, яке передбачає низькі витрати енергії, зокрема використання мобільних телефонів, комп’ютерів або перегляд телевізора. Використання мобільних телефонів було найризикованішою діяльністю, пов'язаною з використанням екранів, воно збільшує ймовірність болю в шиї на 82%.

Збільшення ймовірності болю в шиї знизилося до 23% при використанні комп'ютера, а перегляд телевізора не становив значного ризику.

Більше часу, проведеного в сидячому положенні, також співвідносилося зі збільшенням ризику болю в шиї.

Сидіння протягом чотирьох годин на день збільшувало ризик болю в шиї на 45%, а протягом шести годин — на майже 88%.

Дослідники висунули гіпотезу, що широке використання електронних пристроїв, таких як комп'ютери, планшети та мобільні телефони, спричинило зміни в роботі та дозвіллі, а також посилило сидячу поведінку. Люди часто згинають шию та сутулять плечі під час використання пристроїв.

Дослідники також зазначили, що зміни способу життя та перехід на онлайн-роботу під час пандемії коронавірусу більше сприяють сидячим звичкам. Ці звички, кажуть дослідники, можуть призвести до того, що м’язи шиї та верхньої частини спини залишаються напруженими протягом тривалого часу. Цей стан може спричинити різні проблеми з опорно-руховим апаратом, особливо в області шиї.

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