БФ “Карітас України” закликає допомогти прихисткам для літніх людей, яких евакуювали з прифронтових територій

Міжнародний благодійний фонд Карітас України відкриває збір на утримання шести прихистків для літніх людей, які втратили дім через війну.

Підтримки потребують 154 самотніх українців від 60 років.

Про це повідомили у Карітас України.

«Зараз ми вимушені звернутися по допомогу до небайдужих українців, аби завдяки підтримці доброчинців 154 людини віком від 60 років, які проживають в шести прихистках Карітасу, і надалі зможуть отримувати безпечне житло, медичну допомогу, харчування, гігієнічні засоби, психосоціальні послуги та догляд», – говорить Костянтин Самокіша, керівник проєкту «Прихисток для людей похилого віку в Україні» Карітасу України.

Фото: Карітас України

Впродовж двох років Карітас України утримував цих людей за фінансової підтримки міжнародних донорів – Карітасу Австрії. Але міжнародна підтримка зменшується, а проєкт потребує продовження фінансування.

Фото: Карітас України

Аби і надалі забезпечувати гідні умови проживання для таких, як людей старшого віку, Карітас України розпочав збір під назвою «Стань дбайливим онуком для бабусі Люби з Лиману».

Бабуся Люба з Лиману - одна з мешканок прихистку в Чорткові. Пані Любу та її чоловіка із зони бойових дій наряд поліції вивіз до євангельської громади в іншому місті. Їм знайшли тимчасову хатину в селі Пробіжна, що на Тернопільщині. Однак через два місяці після евакуації чоловік Люби помер. Самотню жінку волонтери забрали до прихистку для людей старшого віку у Чорткові. Син пані Любові служить у ЗСУ.

Уже майже 2 роки пані Люба живе у прихистку благодійного фонду «Карітас Чортків». Серед таких самих жінок, які втратили своїх близьких і домівки, вона знайшла там нову родину. Вони підтримують одна одну та разом плетуть теплі шкарпетки для військових.

«Тут я вдома, – каже пані Люба. – Мені вже не треба нічого, крім тиші й миру».

Мета кампанії – зібрати 2 мільйони гривень до 31 травня 2025 року для шести прихистків (будинків тимчасового проживання), які функціонують в організаціях мережі Карітас у Чорткові, Івано-Франківську, Коломиї, Бориславі, Тернополі та Одесі.

Їх мешканці – переважно вимушені переселенці старшого віку, одна з найуразливіших категорій населення під час війни. Більшість з них – самотні, з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Фото: Карітас України

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