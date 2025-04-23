Як військовому безоплатно отримати стоматологічні послуги та зубопротезування — пояснюють у МОЗ

Від початку 2025 року 25,5 тис. захисників і захисниць України скористалися послугами безоплатного зубопротезування і планової стоматологічної допомоги.

Наразі такі послуги надають 411 медзакладів, що уклали договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Цьогоріч держава уже оплатила надавачам таких послуг 55 млн грн, а від початку програми – понад 217,6 млн грн.

Які стоматологічні послуги надають військовим безоплатно, та як їх отримати, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

З квітня 2024 року, коли держава запустила програму «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», послуги отримали уже 70 486 військових.

Скористатися програмою можуть:

ветерани (учасники бойових дій);

особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України;

військові (учасники бойових дій (УБД).

Військовослужбовці, які ще не отримали посвідчення УБД, для отримання послуг можуть надати довідку про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Для отримання послуг потрібно звернутися до медзакладу, що уклав договір з НСЗУ, подати заяву та предʼявити оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

облікову картку платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,

посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також повинні отримати направлення від командира військової частини перед тим, як звернутися до лікаря для отримання направлення на послугу.

Знайти медзаклад, де надають послуги з безоплатного зуболікування і зубопротезування можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, або ж – на онлайн-карті НСЗУ. У полі фільтрів ліворуч оберіть область або населений пункт. На сторінці залишаться відібрані заклади з інформацією про графік роботи, телефонами для зв’язку та адресою.

Військові можуть отримати безоплатно наступні послуги:

рентгенологічні дослідження;

підготовку до зубопротезування;

лікування карієсу та ушкоджень зубів;

відновлення зубів;

видалення зубів,

знеболення тощо.

Послуги із протезування зубів можуть бути надані як у медзакладі, де людина проходить лікування, так і в іншому закладі. Детальніше про повний перелік послуг — за посиланням. Якщо військовий або ветеран перебуває на стаціонарному лікуванні чи реабілітації, вони також мають право на безкоштовне стоматологічне лікування та протезування. НСЗУ оплачує ці послуги у закладах, які мають потрібні договори.

Для реалізації програми на 2025 в бюджеті передбачено майже 750 млн грн.