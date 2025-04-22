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З квітня 2025 року можуть запровадити санкції для медзакладів, які вимагали гроші з пацієнтів — НСЗУ

З 2025 року Національна служба здоров'я України почне реалізовувати механізм прямих фінансових санкцій проти медзакладів, які не виконують умови договору.

З квітня 2025 року можуть запровадити санкції для медзакладів, які вимагали гроші з пацієнтів — НСЗУ
Наталя Гусак
Фото: facebook/Наталія Гусак

Йдеться про вимагання коштів з пацієнтів та неправильно внесені дані.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

За словами Гусак, санкції і раніше були прописані у договорах, однак не працювали, оскільки були сильно завищеними і через це могли постраждати пацієнти.

“Ми дещо санкції змінили, вони будуть помірними, але не низькими. Ми вже отримали всі погодження. Сподіваюся, квітень буде місяцем, коли матимемо нову систему застосування фінансових санкцій. Тоді, коли вимагання коштів за лікування, за ліки, за які оплачує НСЗУ, де неправомірно внесені дані в ЕСОЗ”, - пояснила голова НСЗУ.

Вона додала, що зараз, якщо знаходять порушення з боку медзакладів, вони просто повертають кошти НСЗУ, однак, на її думку, цього недостатньо:

“Заклад маж фінансово відповідати за свої дії, щоб не думали, от зараз знайшли і повернули кошти, а три випадки не знайдуть, то будемо продовжувати цю практику. Тому будемо посилювати цю роботу”.

  • Повністю розмову з Наталією Гусак читайте тут.
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