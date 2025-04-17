До програми “Доступні ліки” вперше увійдуть три гормональні препарати для лікування раку молочної залози

З серпня 2025 року програма "Доступні ліки" розшириться ліками для пацієнтів з онкозахворюваннями.

Відповідні рішення ухвалив уряд.

Про це повідомили у громадській організації “Афіна. Жінки проти раку”.

Вперше до програми додаються онкопрепарати, а саме лікарські засоби для гормональної терапії при раку молочної залози:

екземестан;

летрозол;

тамоксифен

"Доступні ліки" – це державна програма, яка забезпечує ліками від найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Ліки відпускаються за електронним рецептом. Вартість препаратів відшкодовує аптеці НСЗУ. З липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов’язані приєднатися до програми «Доступні ліки».

Нагадаємо, Ляшко пообіцяв поетапне відшкодування частини ліків, які купують українці, уже в 2025 році.

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