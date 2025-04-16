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Країни-члени ВООЗ досягли угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

Переговори тривали понад три роки.

Країни-члени ВООЗ досягли угоди щодо протидії майбутнім пандеміям
Сесія ВООЗ
Фото: Facebook/World Health Organization Ukraine

Країни, що входять до Всесвітньої організації охорони здоров'я, дійшли згоди щодо офіційного пакту, який передбачає комплекс заходів на випадок глобальних пандемій.

Як пише Reuters, інтенсивні переговори стосовно документа тривали понад три роки. Він має юридичну силу, тому обов'язковий до виконання державами-членами ВООЗ.

Пакт чітко визначає, що у випадку пандемії, схожої на коронавірусну, організація повинна мати вільний доступ до патогена, країни зобов'язані збудувати глобальну логістичну мережу та сприяти створенню географічно різноманітних дослідницьких потужностей для протидії поширенню хвороби.

Договір про захист від майбутніх пандемій вважають великою політичною перемогою ВООЗ, яка продемонструвала здатність досягати глобальних цілей навіть без підтримки з боку Сполучених Штатів. США покинули процес погодження документа цьогоріч після заяви президента Дональда Трампа про те, що країна вийде зі складу організації. 

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