Міністр охорони здоров'я США пообіцяв Трампу назвати причину виникнення аутизму

На засіданні американського урядового кабінету очільник міністертва охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший заявив президенту Дональду Трампу, що до вересня його відомство остаточно визначить причину виникнення розладів аутистичного спектру.

Як пише Associated Press, господар Білого дому відреагував не підтвердженим науково твердженням про те, що "за цим має стояти щось штучне" і припустив, що справа в тому, щоб "чогось не приймати, чогось не їсти - чи справді не отримувати уколів".

Кеннеді-молодший був одним з найбільш помітних в американській політиці прихильників теорії змови, відповідно до якої дитяча вакцинація якимось чином впливає на ризик розвитку аутизму. Зв'язок між ін'єкціями та затримками у розвитку неодноразово спростовувався численними авторитетними медичними дослідженнями.

Американські лікарі вважають, що Кеннеді та його міністерство даремно витрачають час та гроші на те, щоб "не просувати медицину вперед, а повертати її у минуле". Дослідження, пов'язані з аутизмом, коштують бюджету США щорічно не менше 300 мільйонів доларів.

Результати, які міністр пообіцяв представити до вересня, вже викликають у медиків сумнів, оскільки уряд не запросив провідні організації з дослідження аутизму долучитися до проєкту.