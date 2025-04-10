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В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024

У закладах первинної допомоги та стаціонарах некоректно призначають антибіотики.

В Україні некоректно призначають антибіотики - дані моніторингу-2024
лікування вдома
Фото: freepik

Лише кожному четвертому пацієнту у стаціонарі перед початком емпіричного лікування антибіотиками проводиться своєчасне бактеріологічне дослідження.

Про це свідчить дані моніторингу 2024 року, який провели фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

Результати моніторингу показали, що показники застосування антибіотиків далекі від рекомендованих.

Медики повинні частіше обирати антибіотики групи доступу, куди входять препарати, які мають активність проти широкого спектра поширених чутливих патогенів, а також демонструють нижчий потенціал формування резистентності, ніж антибіотики в інших групах. Такі ліки треба призначати у 95% випадків під час надання первинної та у понад 60% випадків спеціалізованої допомоги. Нинішні показники становлять лише 59,1% та 39,8% відповідно.

Застосування антибіотиків групи спостереження ( антибіотики, які мають вищий потенціал формування резистентності, і включає більшість найпріоритетніших агентів) необхідно скоротити до менш ніж 5% випадків у первинній ланці, тоді як зараз цей показник сягає 32,4%. Ці препарати повинні застосовуватися лише тоді, коли антибіотики групи доступу не ефективні.

Щодо антибіотиків групи резерву (включає антибіотики та класи антибіотиків, які слід використовувати для лікування підтверджених або підозрюваних інфекцій, спричинених мультирезистентними мікроорганізмами), їх призначають невиправдано часто, хоча вони призначені лише для крайніх випадків.

На первинному рівні їхнє застосування має бути практично відсутнім, а у спеціалізованих установах — менше ніж 5%. Наразі ці препарати призначають у 8,7% випадків первинної допомоги та у 29,0% випадків спеціалізованої допомоги.

“Дані моніторингу за 2024 рік чітко демонструють масштаб проблеми некоректного використання антибіотиків”,- кажуть у ЦГЗ.

Стійкість до антимікробних препаратів є загрозою для глобального здоров’я та розвитку, і щороку призводить до мільйонів смертей у всьому світі.

Невідповідальне та надмірне використання антибіотиків сприяє поширенню антимікробної резистентності та негативно впливає на ефективність цих критично важливих ліків.

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