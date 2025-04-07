Щеплення це найкращий захист, - прихильник антивакцинаторів, очільник МОЗ США Кеннеді після 2-ї смерті дитини від кору

Уже друга дитина померла від кору у штаті Техас, де офіційно зафіксований спалах кору. Після того міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший, який раніше заявляв, що вакцинація є особистим вибором, сказав, що щеплення є найкращим захистом від кору.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.

Кір уже призвів до майже 500 випадків захворювання в Техасі та поширився на 22 штати, пише Reuters.

Нещеплена школярка, яка не мала раніше проблем зі здоров’ям, померла у лікарні від легеневої недостатності, викликаної кором, повідомили в Департаменті охорони здоров’я штату.

Це друга смерть дитини в Техасі з початку спалаху кору в кінці січня в окрузі Гейнс, де рівень вакцинації становить близько 82%, нижче 95%, що вважається захистом для тих, хто не може бути вакцинований.

Відповідаючи на питання про смерть від кору, президент США Дональд Трамп сказав журналістам Air Force One, що якщо спалах прогресуватиме, його адміністрація «повинна буде вжити дуже рішучих заходів.

Роберт Кеннеді-молодший у дописі на X ідентифікував дитину як 8-річну Дейзі і сказав, що був у родини для розради.

«Найефективнішим способом запобігання поширенню кору є вакцина», — сказав він на X. Додавши, що станом на неділю було 642 підтверджених випадки кору, 499 із них у Техасі.

Раніше Кеннеді рекомендував вітамін А для лікування кору разом із хорошим харчуванням. Хоча деякі дослідження в країнах, що розвиваються показали, що вітамін А зменшує вираженість симптомів, у великих кількостях він може призвести до токсичності печінки.

Сенатор-республіканець США Білл Кессіді, лікар, який очолює комітет Сенату з питань охорони здоров’я, написав на X після того, як стало відомо про смерть дитини: «Кожен має бути вакцинований».

Вакцина проти кору ефективна на 97% після двох щеплень.

Станом на четвер Центри з контролю та профілактики захворювань повідомили про щотижневе збільшення випадків кору в країні на 124, в результаті чого загальна кількість випадків цього року досягла 607. Для порівняння, у 2024 році по всій країні було зареєстровано 285 випадків. Представники CDC заявили, що 97% людей, хворих на кір у США, невакциновані або мають невідомий статус вакцинації.

Педіатри та інші лікарі виступають проти вагань щодо вакцинації та попереджають батьків, що вітамін А та інші добавки, рекламовані критиками вакцини, не захистять їхніх дітей від дуже заразної та потенційно смертельної хвороби.

Нагадаємо, раніше Кеннеді-молодший оголосив, що скасовує програми охорони здоров'я матері та дитини і скоротить 10 000 робочих місць у рамках плану реструктуризації.

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