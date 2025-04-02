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У Харкові затримали групу шахраїв, які займалася “дистанційним цілительством”

У Харкові затримали шахраїв, які брали гроші з важкохворих людей за “дистанційне цілительство”

У Харкові затримали групу шахраїв, які займалася “дистанційним цілительством”
Фото: Харківська обласна прокуратура

Шахраї ошукали важкохворих людей та їхніх родичів на суму майже 3 млн гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Троє харків'ян організували надання послуг з «дистанційного цілительства» через популярну телепередачу. Безпосередньо в етері були інші учасники – нині правоохоронці встановлюють цих осіб. Спільники шахраїв представлялись «ясновидцями» під вигаданими іменами, серед яких: «Міра, «Марго», «Надія», «Азарія», «Стефанія», «Асія» тощо.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Аферисти переконували співрозмовників перераховувати кошти на свої рахунки за проведення «обрядів», що полягали у лікуванні хвороб, зняття «порчі», обіцяли хороші результати та «зцілення».

У підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та 6,5 тис. доларів США. На вилучені кошти накладено арешт.

Трьох підозрюваних взято під варту на строк 60 днів. Організатору суд визначив розмір застави у сумі 908 400 грн, його двом спільникам – 454 200 гривень.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Встановлюється повне коло фігурантів та потерпілих серед громадян України та Європи.

Поліція ліквідувала банду шахраїв, що вимагали з пенсіонерів гроші за БАДи, які ті не замовляли

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