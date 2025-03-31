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Визначати придатність до військової служби будуть на підставі анонімних даних — Міноборони

Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.

Визначати придатність до військової служби будуть на підставі анонімних даних — Міноборони
Військовослужбовці в черзі до лікаря на ВЛК у Львові
Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода

До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що наразі запускають так звану анонімізацію.

“Наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медичному закладі, де їм зручно - біля дому, там, де людина стоїть на обліку. Це буде виглядати як регулярний чекап для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом у ТЦК, ані з походом до ВЛК”, - заявила Черногоренко.

За її словами, медичний набір даних буде направлятися у Міноборони і оброблятися.

“Цей медичний набір даних буде анонімізований, тобто лікар, військово-лікарська комісія, надаючи адміністративну оцінку цим медичним даним, не буде розуміти, якій людині він визначає придатність або непридатність. Ми вважаємо, що цей цифровий формат роботи ВЛК знизить корупційні ризики, буде мати величезний антикорупційний ефект", - сказала Черногоренко.

Вона зауважила, що цей етап реформи проходить у співпраці з Міністерством охорони здоровʼя, його сенс у тому, що військово-лікарську комісію можна буде пройти у будь-якому зручному для громадянина медзакладі.

"На боці цивільного лікаря - медичний висновок, на боці військових лікарів - адміністративний висновок. А восени вже масштабуємо ці зміни по всій країні, щоб військовозобов'язані могли отримувати послуги комфортно", - додала представниця МОУ.

  • Нагадаємо, раніше новий голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Дмитро Самофалов заявив, що робота військово-лікарських комісій (ВЛК) має бути змінена таким чином, щоб максимальна кількість людей без перешкод могли її пройти без 10 годин у черзі, чи очікування в три тижні.
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