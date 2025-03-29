Аптеки оштрафували на понад 200 тисяч гривень через завищені ціни на ліки

З початку березня надійшло більше 1100 звернень щодо порушень.

Держпродспоживслужба на своєму сайті повідомила про застосування штрафних санкцій проти аптек, які не виконали вимогу щодо зниження цін на популярні препарати.

З 1 березня відомство отримало більше 1100 скарг від українців, найбільше з Києва, Івано-Франківщини, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей. Внаслідок 44 перевірок порушення було підтверджено, а аптекарі оштрафовані на загальну суму понад 213 тисяч гривень. Посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Щоденні спостереження за цінами на ліки спеціалістами Держпродспоживслужби продовжуються. Очільник органу контролю Сергій Ткачук наголосив, що аптеки мають виконати доручення Президента України Володимира Зеленського та забезпечити доступність ліків для українських громадян.