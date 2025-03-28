Чи потрібні бахіли і чи можна з квітами: у ЦГЗ пояснили, як провідувати рідних та друзів у лікарні

При відвідуванні пацієнтів на стаціонарному лікуванні важливо дотримуватися певних правил, що допоможе захистити хворих від поширення інфекцій.

Перед візитом обов'язково уточніть у лікаря або медичного персоналу, які саме умови діють у закладі щодо відвідувачів,

Про загальні правила відвідування розповідають у Центрі громадського здоров'я.

Краще утриматися від візиту до пацієнта в лікарні, якщо у вас кашель, нежить, нудота чи інші симптоми інфекційного захворювання. Відкладіть провідини до моменту, коли ви одужаєте.

Зайшовши до лікарні, обробіть руки антисептиком або помийте водою з милом. Виходячи з лікарні, ще раз продезінфікуйте руки, щоб уникнути поширення лікарняної флори за її межі.

Відвідувачам не рекомендується використовувати туалет у палаті пацієнта, адже вбиральні в палатах пацієнтів є зонами високого ризику поширення мікроорганізмів, особливо якщо пацієнт має інфекційні хвороби або ослаблений імунітет.

Правила безпечного контакту з пацієнтом:

зайшовши в палату пацієнта, ще раз обробіть руки антисептиком;

не торкайтеся ліжка пацієнта і не кладіть на нього речі, щоб уникнути поширення мікробів; не чіпайте руками рани хворого і вироби медичного призначення, які контактують з пацієнтом (дренажів, катетерів, пов’язок тощо).

Перед тим як передати пацієнту подарунок чи продукти, варто порадитися з лікарем. Деякі продукти можуть бути заборонені через особливості лікування, а квіти – спричиняти алергію.

Немає прямих доказів, що бахили допомагають у запобіганні поширенню інфекцій. Водночас вони впливають на загальну чистоту — зменшують забруднення підлоги, знижують навантаження на персонал лікарні, який проводить прибирання та дезінфекцію. Тому вимога щодо використання бахил є рішенням адміністрації кожної лікарні, якого відвідувачам треба дотримуватися.

Щодо захисних масок, їх доцільно використовувати, коли ви відвідуєте пацієнта, який має ослаблений імунітет чи інші тяжкі стани здоров’я. Також маску необхідно надягати у період підвищеної епідемічної небезпеки (наприклад, під час епідсезону грипу та ГРВІ). Якщо у вас відсутні ознаки хвороби й у медичному закладі немає спеціальних рекомендацій щодо носіння масок, використовувати їх не обов’язково.