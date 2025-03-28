Львівський центр дитячої медицини оновив обладнання на 35 мільйонів 

Допомогу медцентру надав міжнародний благодійний фонд “Карітас України”, завдяки фінансовій підтримці Карітасу Німеччини та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Про це повідомили у медичному центрі.
Для медзакладів закупили:
- ультразвукову систему BK ACTIVE з акумулятором;
- ультразвуковий хірургічний аспіратор CUSA Clarity;
- електрохірургічний апарат ARC 400;
- аспіратори хірургічні Basic rack;
- низькотемпературний плазмовий стерилізатор ВМ-055L;
- стерилізатор паровий Vacuklav 24BL+;
- система бурова для нейрохірургії (краніотом) з комплектацією;
- медичні візки Insausti.
Додатково для Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку закуплено систему аферезу, яка дозволяє проводити забір стовбурових клітин у найменших пацієнтів для подальшого проведення трансплантації кісткового мозку.
«Завдяки цьому сучасному обладнанню ми маємо можливість застосовувати передові методики лікування складних патологій, зокрема пухлин головного і спинного мозку, епілепсії, складних комбінованих вроджених вад розвитку головного та спинного мозку, й інших нейрохірургічних захворювань», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, дитячий нейрохірург Михайло Ловга .
За словами Ловги, щодня в операційній клініки проводяться 1 або 2 високотехнологічні хірургічні втручання. Нейрохірургічні операції тривають до 12-15 год і часто є життєво необхідними для пацієнтів.
"Клініка дитячої нейрохірургії та Клініка дитячої онкології в Західноукраїнському спеціалізованому центрі тепер мають унікальне медичне обладнання, аналогів якому немає в Україні. Вдалося закупити обладнання для трансплантації кісткового мозку та повністю оновити нейрохірургічний операційний блок", – зазначає керівниця програми Охорона здоров’я Карітасу України Христина Семеген-Бодак.
Вона додала, що тепер ми маємо в Україні не один високоспеціалізований центр нейрохірургії, який оперує найважчих дітей з пухлинами мозку та з вродженими вадами, а щонайменше два - у Львові і Києві.