Росія скуповує у Китаї вживане японське обладнання для виготовлення зброї

Після вторгнення РФ в Україну обсяг тіньових закупівель зріс до 50 млн доларів.

Росія скуповує у Китаї вживані японські верстати Tsugami для виробництва озброєнь на своїх підприємствах.

Про це пише FT з посиланням на аналіз вашингтонського аналітичного центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS).

Кремль знову намагається обійти західні санкції та експортний контроль, щоб закупити необхідне обладнання для виготовлення зброї.

Зокрема, російські виробники зброї намагаються розширити свої виробничі можливості, використовуючи все, що вони можуть отримати.

"Москва навіть закуповує у Китаї старі верстати західного виробництва, поставлені місцевим заводам кілька десятиліть тому", — розповів аналітик C4ADS Аллен Маггард.

Головною "тіньовою" компанією РФ, яка є ключовою у закупівельній мережі виявилася московська компанія AMG, яка перебуває під санкціями з 2022 року.

Після початку повномасштабної війни ця компанія збільшила імпорт до Росії верстатів із числовим програмним управлінням японського виробника Tsugami.

Все необхідне обладнання числового програмного управління для високоточної та високошвидкісної обробки металу через AMG отримувала корпорація "Комета", яка розробляє системи ракетні системи.

У 2021 році AMG купувала техніку Tsugami в офіційного японського постачальника. Компанія заплатила виробнику близько 600 тисяч доларів. Після вторгнення обсяг закупівель зріс до 50 млн доларів у 2023 році, причому весь приріст припав на двох тіньових посередників.

Головним посередником для AMG є компанія Amegino з ОАЕ, що перебуває під санкціями США, сайт якої спочатку розміщувався на російських серверах.

Наступною є компанія ELE Technology, яка базується у китайському місті Шеньчжень. Зараз компанія продає дві моделі верстатів Tsugami 2001 і 2005 років випуску.

У компанії Tsugami підрахували, що на китайські підприємства було поставлено понад 100 тисяч верстатів із 200 тисяч верстатів, поставлених у всьому світі. Цими верстатами Кремль зацікавився після того, як японська компанія пішла з російського ринку у 2022 році.

Інша російська компанія, UMIC, згідно з митними документами, закупила верстати та деталі на суму 2,9 млн доларів, вироблені в Ізраїлі, Японії, Кореї, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

У всіх випадках обладнання було доставлене з Китаю та куплено за юані через торговельних партнерів у Китаї. На відміну від AMG UMIC не потрапила під американські санкції.