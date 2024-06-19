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Єврокомісія звинуватить Францію та Італію у перевитраті коштів, ‒ Politico

Друга та третя за величиною економіки єврозони перебувають під тиском бюджетного дефіциту.

Єврокомісія звинуватить Францію та Італію у перевитраті коштів, ‒ Politico
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Римі, 23 жовтня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія зробить зауваження урядам Франції та Італії через занадто високі витрати країн, пише POLITICO з посиланням на чиновників ЄС.

Берлін та Париж входять до семи країн блоку, яким буде офіційно пред'явлено відповідні обвинувачення.

Раніше Комісія знову запровадила правила щодо боргу та дефіциту, які були заморожені, щоб дозволити членам ЄС пом'якшити економічний удар після пандемії коронавірусу. Так звана процедура надмірного дефіциту (EDP) призначена для стримування витрат у країнах блоку, у яких відношення ВВП до дефіциту ЄС перевищує 3%.

Видання зазначає, що догани винесуть у момент, коли ультраправе Національне об'єднання (RN) Марін Ле Пен прагне очолити французький уряд після того, як президент Еммануель Макрон призначив дострокові вибори. Якщо RN переможе, дії ЄС можуть послужити обмеженню його планів щодо витрат, зокрема зниження податків.

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Восени Франція та інші країни мають подати Комісії дорожню карту упорядкування своїх бюджетів. Якщо вони цього не зроблять, членів блоку можуть оштрафувати.

Politico додає, що ЄС звільнить від відповідальності країни, які балансували на межі 3%, зокрема Австрію та Іспанію.Очікується, що процедуру обійдуть також держави з високими витратами на оборону, такі як Чехія та Естонія, ‒ попри перевищення ліміту витрат у 2023 році. 

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