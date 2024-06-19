Один з найбільших спонсорів британських консерваторів заявив. що голосуватиме за лейбористів

Ще 5 років тому Джон Кодвелл був готовий пожертвувати півмільйона фунтів, щоб опозиція не виграла вибори.

Засновник британської мережі магазинів з продажу мобільних телефонів, відомий бізнесмен Джон Кодвелл шокував громадськість, заявивши, що після 50 років підтримки консерваторів на прийдешніх виборах голосуватиме за Лейбористську партію.

Як стверджує The Guardian, Кодвелл був одним із найбільш помітних та відданих спонсорів партії влади: у 2019 році він зробив пожертву у розмірі півмільйона фунтів на кампанію Бориса Джонсона, щоб не допустити перемоги лейбористів, яких тоді очолював Джеремі Корбін.

Проте, за словами 71-річного підприємця, він втомився від "помилок та низьких етичних стандартів" консерваторів, відзначивши невдачі їхньої політики у сфері економіки та бізнесу. Натомість у програмі лідера лейбористів Кіра Стармера Кодвелл побачив "перетворення Британії на гіганта чистої енергетики з чітким акцентом на економічному зростанні".

Як зізнається бізнесмен, його терпець увірвався, коли уряд Ріші Сунака вирішив відмовитися від планів заборонити продаж бензинових та дизельних авто до 2030 року, загальмувавши перехід до зеленої енергетики.