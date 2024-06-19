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ЗМІ: Угорщина та Словаччина погодилися з призначенням Рютте наступним генсеком НАТО

Для чинного прем'єра Нідерландів не залишилося перепон на шляху до нової посади.

ЗМІ: Угорщина та Словаччина погодилися з призначенням Рютте наступним генсеком НАТО
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Національний мовник Нідерландів NOS повідомив, що уряди Словаччини та Угорщини дали згоду на те, щоб на посаді генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга замінив Марк Рютте.

Як пише Reuters, це рішення фактично знімає будь-які перепони для чинного прем'єр-міністра Нідерландів щодо обрання на нову посаду. Це підтвердив і Столтенберг, заявивши на пресконференції у Вашингтоні, що "ми вочевидь близькі до згоди, і це хороша новина".

Нинішній генсек Альянсу позитивно відгукнувся про свого наступника, назвавши його "сильним кандидатом з чималим досвідом, другом та колегою, призначення якого принесе користь для всіх нас і для НАТО".

Рютте за понад два роки російської агресії в Україні був одним із головних прихильників військової допомоги нашій державі у Старому Світі, постійно наголошуючи, що поразка Росії на полі бою є запорукою миру в Європі. 

За час його головування в уряді Нідерланди досягли показника у 2% ВВП, спрямованих на фінансування оборони, а також надали Україні значну підтримку у вигляді артилерії, дронів та боєприпасів. Країна також стала лідером авіаційної коаліції і готується постачати Києву винищувачі F-16.

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