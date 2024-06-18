Росія витрачає значні кошти на шпигунів після висилки її дипломатів із країн ЄС, - служба безпеки Німеччини

Російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).

"Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після видворення Європою близько 600 російських дипломатів... Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення урядом Німеччини кількості російських агентів", – цитує слова голови BfV Томаса Гальденванґа агентство Reuters.

BfV нагадало, що двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 тисяч євро за свої послуги.

З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідає на такі кроки дзеркально.

Минулого тижня вісім міністрів закордонних справ країн ЄС закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування і обмежити їхнє перебування країнами, де вони акредитовані. Про це йшлося у листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також підтвердив, що міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа Боррелю з проханням обмежити пересування російських дипломатів.

Російські шпигуни у Європі