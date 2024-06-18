Росія витрачає значні кошти на шпигунів після висилки її дипломатів із країн ЄС, - служба безпеки Німеччини

Російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).
"Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після видворення Європою близько 600 російських дипломатів... Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення урядом Німеччини кількості російських агентів", – цитує слова голови BfV Томаса Гальденванґа агентство Reuters.
BfV нагадало, що двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 тисяч євро за свої послуги.
- З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідає на такі кроки дзеркально.
- Минулого тижня вісім міністрів закордонних справ країн ЄС закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування і обмежити їхнє перебування країнами, де вони акредитовані. Про це йшлося у листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також підтвердив, що міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа Боррелю з проханням обмежити пересування російських дипломатів.
Російські шпигуни у Європі
- 23 травня у Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ. Йому оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".
- У травні в Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Один із затриманих - таксист Сергій Сидоров, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.
- У німецькому місті Байрот арештували двох ймовірних російських шпигунів. Їх звинуватили в підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин.
- В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ.
- А голова бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що за пів року з країни депортували кілька десятків російських шпигунів.
- Наприкінці травня у Румунії затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Його звинувачують у державній зраді.
- 12 червня уУ Данії заарештували росіянку за підозрою у шпигунстві.
- Ще на початку повномасштабного вторгнення держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ, повідомили в українському МЗС. Москва зробила дзеркальні кроки у відповідь.