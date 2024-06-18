Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
ГоловнаСвіт

Росія витрачає значні кошти на шпигунів після висилки її дипломатів із країн ЄС, - служба безпеки Німеччини

Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів. 

Росія витрачає значні кошти на шпигунів після висилки її дипломатів із країн ЄС, - служба безпеки Німеччини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UpG

Російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).

"Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після видворення Європою близько 600 російських дипломатів... Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення урядом Німеччини кількості російських агентів", – цитує слова голови BfV Томаса Гальденванґа агентство Reuters.

BfV нагадало, що двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 тисяч євро за свої послуги.

  • З початку війни Росії проти України країни Заходу регулярно повідомляли про висилку російських дипломатів та скорочували штат російських дипмісій. Москва зазвичай відповідає на такі кроки дзеркально.
  • Минулого тижня вісім міністрів закордонних справ країн ЄС закликали заборонити російським дипломатам вільне пересування і обмежити їхнє перебування країнами, де вони акредитовані. Про це йшлося у листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також підтвердив, що міністри закордонних справ восьми країн ЄС надіслали листа Боррелю з проханням обмежити пересування російських дипломатів. 

Російські шпигуни у Європі

  • 23 травня у Великобританії затримали 64-річного чоловіка, який допомагав розвідці РФ. Йому оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".
  • У травні в Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Один із затриманих - таксист Сергій Сидоров, якого вже звинувачували у шпигунстві на РФ.
  • У німецькому місті Байрот арештували двох ймовірних російських шпигунів. Їх звинуватили в підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин.
  • В Австрії затримали експрацівника спецслужби, який ймовірно працював на ФСБ.
  • А голова бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що за пів року з країни депортували кілька десятків російських шпигунів.
  • Наприкінці травня у Румунії затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Його звинувачують у державній зраді.
  • 12 червня уУ Данії заарештували росіянку за підозрою у шпигунстві.
  • Ще на початку повномасштабного вторгнення держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ, повідомили в українському МЗС. Москва зробила дзеркальні кроки у відповідь.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies