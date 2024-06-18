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Лубінець: Росія вербує українських дітей, щоб вони підпалювали машини ЗСУ

За це РФ пропонує українським підліткам тисячі доларів.

Лубінець: Росія вербує українських дітей, щоб вони підпалювали машини ЗСУ
Фото: Дмитро Лубінецць

Росія вербує українських дітей для того, щоб вони підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України і пропонує за це кілька тисяч доларів. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначає, що вербування українських підлітків відбувається через інтернет.

"Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягненням своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду — кілька тисяч доларів. Пропонують “заробіток” підліткам через соціальні мережі",  — пише омбудсмен. 

Наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ – черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Наголошу, що такі вчинки передбачають кримінальну відповідальність! Тому закликаю батьків донести своїм дітям, чому цього робити не варто. А також – розповісти про підступність ворога, адже надалі РФ може вигадати інші схеми вербування. Діти мають бути пильними у соціальних мережах й не піддаватися провокаціям росіян!", — додає Лубінець.

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