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В окупованому Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області, — Андрющенко

Натомість самі ж жителі міста залишаються без житла.

В окупованому Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області, — Андрющенко
23-й мікрорайон міста Маріуполь
Фото: телеграм-канал Mariupol now

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти будують табір для своїх біженців з Бєлгородської області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області. На бульварі Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області", — пише Андрющенко.

Він додає, що це яскраво демонструє ставлення росіян, адже багато маріупольців при цьому залишаються без житла.

  • Раніше Андрющенко зазначав, що окупанти завозять в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області десятки тисяч росіян.
  • В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку, повідомила мерія міста в кінці січня.
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