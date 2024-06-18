В окупованому Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області, — Андрющенко

Натомість самі ж жителі міста залишаються без житла.

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти будують табір для своїх біженців з Бєлгородської області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області. На бульварі Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області", — пише Андрющенко.

Він додає, що це яскраво демонструє ставлення росіян, адже багато маріупольців при цьому залишаються без житла.