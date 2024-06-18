В окупованому Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області, — Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти будують табір для своїх біженців з Бєлгородської області.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородської області. На бульварі Меотиди на території колишнього дитячого табору "Орльонок" бєлгородська компанія ТОВ "Енергобудпроєкт" будує табір для розміщення мешканців Бєлгородської області", — пише Андрющенко.
Він додає, що це яскраво демонструє ставлення росіян, адже багато маріупольців при цьому залишаються без житла.
- Раніше Андрющенко зазначав, що окупанти завозять в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області десятки тисяч росіян.
- В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку, повідомила мерія міста в кінці січня.