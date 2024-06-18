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Лубінець: кількість випадків вбивств і каліцтва дітей на територіях бойових дій зросла на 35%

За даними ООН це найвищий показник в історії.

Лубінець: кількість випадків вбивств і каліцтва дітей на територіях бойових дій зросла на 35%
Фото: МВС

За даними ООН за останній рік кількість випадків вбивств і каліцтв дітей, які проживають на територіях бойових дій, зросла на 35%. Це – найвищий показник в історії.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, присвяченій Четвертому саміту перших леді та джентельменів, пише "Суспільне".

"Тільки за останній рік, за даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт. Це найвища позначка в історії світу. Число випадків вбивства і калічення виросло на 35% – світ щоденно стає свідками злочинів проти дітей!" – зазначив він.

Омбудсман наголошує, що існує висока ймовірність зростання цих показників, оскільки наразі розвивається тенденція до поширення збройних конфліктів.

Наразі окрім України, бойові дії наразі тривають у Секторі Гази, Буркіна-Фасо, Конго, М'янмі, Сирії, Сомалі, Судані та інших країнах.

"Проблемою є те, що немає міжнародної системи захисту прав дитини, немає системи реагування на подібні порушення. І ми фіксуємо факти, що дітей вбивають, дітей калічать. На жаль, діти є серед тих, хто потерпає від сексуального насильства", – додає Лубінець.

Він зазначив, що за даними ОГПУ, на сьогодні внаслідок війни загинула 551 дитина, і це "тільки ті діти, які були вбиті на тій території, яка перебуває під контролем українського уряду".

"На жаль, в тому ж самому Маріуполі, ми знаємо, за нашими приблизними оцінками, загинуло щонайменше 20 тисяч цивільних громадян України. Скільки серед них дітей офіційно, ми не можемо підтвердити", — сказав уповноважений.

Омбудсман також зауважив, що на Четвертий саміт перших леді та джентельменів, який відбудеться 12 вересня, мають намір запросити представників країн, які не тільки стикалися з випадками порушення прав дитини в умовах збройних конфліктів, а й мають свої методи боротьби з цим.

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