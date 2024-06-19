ГУР ідентифікувало убивць полонених військових біля Роботиного

Головне управління розвідки Міноборони ідентифікувало убивць чотирьох українських полонених. Йдеться про розстріл військових у травні поблизу Роботиного Запорізької області.

Росіян зняли страх на відео. Четверо (раніше в Офісі генпрокурора писали про трьох) українських військових з піднятими руками без зброї здалися в полон, росіяни змусили їх лягти долілиць та впритул розстріляли, повідомили в ГУР.

Фахівці ГУР встановили причетних до воєнного злочину – це окупанти штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу. Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія). На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком зс рф командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н. До воєнного злочину причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Наґорний Дмітрій Олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. – командир 1-ї штурмової роти

лейтенант Бєков Заур Сєрґєєвіч (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. – командир 3-ї штурмової роти

старший лейтенант Імаґазалієв Юсуп Пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. – командир 6-ї штурмової роти.

"Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року" – додали в ГУР. Про це свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Це – не перший злочин армії Росії проти полонених.