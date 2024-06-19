У Києві з виставки в PinchukArtCentre вкрали картину

У музеї сучасного мистецтва PinchukArtCentre повідомили про викрадення твору мистецтва з діючої виставки.
Про це йдеться на офіційній сторінці мистецького центру у фейсбуці.
"Попри те що наші камери чітко зафіксували обличчя правопорушника, ми закликаємо його повернути роботу протягом двох днів", – пишуть працівники центру, зазначивши, що відповідне звернення вже подали в поліцію.
У центрі наголошують на відповідальності за крадіжку: згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу, злодію загрожує від пяти до восьми років позбавлення волі.
Яку саме картину викрадено - не повідомляють. Але відомо, що зараз в PinchukArtCentre проходять одразу чотири виставки:
- "Я з тобою" Міжнародна групова виставка на якій представлені роботи художників з України, США, Туреччини, Бельгії, Данії, Мексики та Індії;
- "Олександр Ройтбурд. Теорема влади", присвячена творчості видатного українського художника Олександра Ройтбурда. На виставці підібрані роботи різного періоду художника, які відображають його сприйняття взаємодії культури, соціуму та влади;
- Ukrainian Paradise ("Український рай") - має на меті осмислити ідеалізовані в українському суспільстві образи, гасла та символи;
- Виставка "Непідвладне" зібрала твори двох мистецьких угруповань, що були активними в Одесі на рубежі 2010-2020х років.