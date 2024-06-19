Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
ГоловнаСуспільствоПодії

АРМА виставила на аукціон 2 квадроцикли та баггі Медведчука

Торги відбудуться на порталі Прозорро.Продажі.

АРМА виставила на аукціон 2 квадроцикли та баггі Медведчука
Медведчук
Фото: ОПУ

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума повідомила, що агентство продовжує реалізацію майна, злочинно набутого зрадником України Віктором Медведчуком.

Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки Bombardier та баггі марки Traxter.

У травні АРМА провела відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме ці транспортні засоби. За рішенням конкурсної Комісії переможцем було обрано – ПП "Тендер Онлайн", з яким Агентство уклало договір. 

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, раніше 112 картин Медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність. Майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття. Зараз вирішують питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies