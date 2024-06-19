АРМА виставила на аукціон 2 квадроцикли та баггі Медведчука

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума повідомила, що агентство продовжує реалізацію майна, злочинно набутого зрадником України Віктором Медведчуком.

Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки Bombardier та баггі марки Traxter.

У травні АРМА провела відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме ці транспортні засоби. За рішенням конкурсної Комісії переможцем було обрано – ПП "Тендер Онлайн", з яким Агентство уклало договір.

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, раніше 112 картин Медведчука визнано такими, які мають історичну та культурну цінність. Майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття. Зараз вирішують питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження.