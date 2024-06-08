Уряд погодив примусове вилучення в інтересах держави Одеського НПЗ

Це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності РФ та його резидентів. Раніше, до накладення арешту, завод належав проросійському бізнесмену Курченку.

За пропозицією Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уряд погодив примусове вилучення в інтересах держави Одеського нафтопереробного заводу. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

“Сьогодні Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах Держави ПАТ «Одеський нафтопереробний завод»”, – повідомив 7 червня заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

За словами Павла Великоречаніна, це рішення дозволяє примусово вилучити об’єкт права власності РФ та його резидентів, що стосується корпоративних прав у розмірі 99,5766 % акцій цього заводу і його боргових зобов’язань перед резидентами РФ, а також 100 % статутного фонду ТОВ “Енергія і газ Україна”.

АРМА зазначає, що раніше за дорученням президента уряд та Агентство розробили дорожню карту щодо подальшого розвитку та використання потужностей арештованого заводу, який до накладення на нього арешту належав проросійському бізнесмену Сергію Курченку.

Нагадаємо, що Одеський НПЗ деякий час входив до складу групи "ВЕТЕК" Сергія Курченка, який купив його в російського "Лукойлу".

У 2012-2014 роках на територію України з видом подальшого транзиту ввозили нафтопродукти, які в дійсності продавалися в країні без сплати податків і зборів. Перевалка здійснювалася через термінал ТОВ "Лагуна-Рені".