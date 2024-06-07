"Починаємо з себе": в Уряді закликали всі органи влади економити електроенергію

Міністерства, центральні органи виконавчої влади та ОДА мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Кабінет міністрів поставив завдання перед усіма органами державної влади зменшити споживання електроенергії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності", - сказав прем'єр.

"Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Я дякую нашим енергетикам", - додав Шмигаль.

Раніше перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко повідомив, що новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.